Загинув військовий, якого вдень поранили на Донбасі
Один із військовослужбовців, який 21 липня був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень.
Джерело: штаб Об'єднаних сил
Дослівно: "Командування висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання".
Деталі: Загалом, від початку доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець – загинув, ще один – отримав поранення.
Протягом дня бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ.
Біля Новотошківського агресор застосував міномети калібру 120 мм.
Неподалік населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів.