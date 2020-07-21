Загинув військовий, якого вдень поранили на Донбасі

Один із військовослужбовців, який 21 липня був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень.

Джерело: штаб Об'єднаних сил

Дослівно: "Командування висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання".

Деталі: Загалом, від початку доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець – загинув, ще один – отримав поранення.

Протягом дня бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ.

Біля Новотошківського агресор застосував міномети калібру 120 мм.

Неподалік населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів.