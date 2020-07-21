Погиб военный, которого днем ранили на Донбассе

Один из военнослужащих, который 21 июля был ранен в районе населенного пункта Павлополь, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений.

Источник: штаб Объединенных сил

Дословно: "Командование выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание".

Детали: В общем, от начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий - погиб, еще один - получил ранения.

В течение дня боевики трижды обстреляли позиции ВСУ.

Возле Новотошковского агрессор применил минометы калибра 120 мм.

Недалеко от населенного пункта Павлополь противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Гнутового - из ручных противотанковых гранатометов.