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Погиб военный, которого днем ранили на Донбассе

Вторник, 21 июля 2020, 18:43

Один из военнослужащих, который 21 июля был ранен в районе населенного пункта Павлополь, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений.

Источник: штаб Объединенных сил

Дословно: "Командование выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание".

Детали: В общем, от начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий - погиб, еще один - получил ранения.

В течение дня боевики трижды обстреляли позиции ВСУ.

Возле Новотошковского агрессор применил минометы калибра 120 мм.

Недалеко от населенного пункта Павлополь противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Гнутового - из ручных противотанковых гранатометов.

Украинская правда
Темы: Донбассбоевые действия


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