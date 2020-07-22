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В США з початку пандемія виявили 4 мільйони інфікованих. Всього в світі вже 15 млн діагностованих випадків 

Середа, 22 липня 2020, 02:37

Кількість підтверджених хворих на коронавірус у світі перевищила 15 мільйонів, зокрема в США вже понад 4 мільйони.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі з 15 071 662 випадків захворювання 9 101 515 осіб одужала та 618 270 померло від ускладнень, спричинених хворобою. Продовжують боротися з хворобою 5,3 млн пацієнтів.

Вірус, що викликає хворобу COVID-19 виявили у 213 країнах світу.

Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 4 023 947 пацієнтів з COVID-19 ( 144 888 пацієнтів померло, 1 884 336 вже побороли хворобу). На другому Бразилія, там 2 159 654 хворих (81 487 померло, 1 46 млн одужали), на третьому Індія, де 1 194 085 пацієнтів з коронавірусом (28 771 померло, 752 393 одужали) Влада в Росії, яку підозрюють у приховувані статистики щодо кількості хворих, звітує про 783 328 випадки COVID-19 ( померло 12 580, 562 384 одужали).

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Ще перелувало: 17 липня США встановили глобальний антирекорд за приростом нових заражень: 75 тисяч за добу. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Нагадаємо: 

  • Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.
  • Секретні служби США повідомили, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавірусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Микола Донєв, УП
Теми: коронавірус


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