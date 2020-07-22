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США с начала пандемия обнаружили 4 млн инфицированных. Всего в мире 15 млн диагностированных случаев

Среда, 22 июля 2020, 02:37

Число подтвержденных больных коронавирусом в мире превысило 15 миллионов, в США уже более 4 млн.

Источник: Worldometers

Детали: В мире с 15 071 662 случаев заболевания 9 101 515 человек выздоровели и 618 270 умерли от осложнений, вызванных болезнью. Продолжают бороться с болезнью 5,3  млн пациентов.

Вирус, вызывающий болезнь COVID-19 обнаружили в 213 странах мира.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 4 023 947 пациентов с COVID-19 (144 888 пациентов умерло, 1 884 336 уже побороли болезнь). На втором Бразилия, там 2 159 654 больных (81 487 умерло, 1 46 млн выздоровели), на третьем Индия, где 1 194 085 пациентов с коронавируса (28 771 умерло, 752 393 выздоровели) Власть в России, которую подозревают в скрываемые статистики по количества больных, отчитывается о 783 328 случаях COVID-19 (умерло 12 580, 562 384 выздоровели).

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Что предшествовало: 

  • 17 июля США установили глобальный антирекорд по приросту новых заражений: 75 000 в сутки.
  • Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Николай Донев, УП
Темы: коронавирус


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