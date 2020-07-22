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Формування Росії 9 разів обстріляли позиції української армії, один боєць ООС загинув ще одного поранено

Середа, 22 липня 2020, 07:15

21 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення. 

Джерело: ООС

Деталі: Формування Росії на території окупованого Донбасу обстрілювали позиції української армії з 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Штаб ООС відзначає,що "військовослужбовці Об'єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення".

За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення. 

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Дослівно: "Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою".

Теми: ООСРосіяПутінНАБУ


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