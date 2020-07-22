Формирования России 9 раз обстреляли позиции украинской армии, один боец ​​ООС погиб еще один ранен

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения.

Источник: ООС

Детали: Формирования России на территории оккупированного Донбасса обстреливали позиции украинской армии с 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб ООС отмечает, что "военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения".

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Дословно: "Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".