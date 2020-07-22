COVID в Україні: одужань знову більше, а Київ став антилідером

За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Києві зафіксовано 132 нових випадки, столиця стала антилідером за добовою статистикою (більше було тиждень тому: за добу 14 липня коронавірус діагностували у 147 киян).

У Львівській області, яка останнім часом тримала сумне "лідерство", – 124 нових хворих за добу.

В Івано-Франківській області діагностовано 78 нових хворих, у Закарпатській – 60, у Харківській – 57, у Рівненській – 49, у Волинській та Чернівецькій – по 41, в Одеській – 22.

Летальні випадки серед хворих із коронавірусом зафіксовано у Чернівецькій та Закарпатській областях (по 3), в Івано-Франківській, Рівненській і Волинській областях (по 2), у Харківській, Одеській, Сумській і Черкаській областях (по 1).

Зафіксовані за весь час випадки коронавірусу в областях УП

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 60 995 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 534 – летальні, а 33 172 – з успішним одужанням.

Зараз від коронавірусу в Україні лікуються 26 289 осіб.

МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за весь час коронавірус виявили у 4 329 дітей і 8 103 медпрацівників (за останню добу – 75 дітей і 83 медпрацівника захворіли).

21 липня в Україні було проведено 31 973 тести, з них 13 574 методом ПЛР і 18 399 методом ІФА.