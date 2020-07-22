Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Україні: одужань знову більше, а Київ став антилідером

Середа, 22 липня 2020, 08:49
COVID в Україні: одужань знову більше, а Київ став антилідером

За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Києві зафіксовано 132 нових випадки, столиця стала антилідером за добовою статистикою (більше було тиждень тому: за добу 14 липня коронавірус діагностували у 147 киян).

У Львівській області, яка останнім часом тримала сумне "лідерство", – 124 нових хворих за добу.

В Івано-Франківській області діагностовано 78 нових хворих, у Закарпатській – 60, у Харківській – 57, у Рівненській – 49, у Волинській та Чернівецькій – по 41, в Одеській – 22.

Летальні випадки серед хворих із коронавірусом зафіксовано у Чернівецькій та Закарпатській областях (по 3), в Івано-Франківській, Рівненській і Волинській областях (по 2), у Харківській, Одеській, Сумській і Черкаській областях (по 1).

 
Зафіксовані за весь час випадки коронавірусу в областях
УП

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 60 995 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 534 – летальні, а 33 172 – з успішним одужанням.

Зараз від коронавірусу в Україні лікуються 26 289 осіб.

 
МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за весь час коронавірус виявили у 4 329 дітей і 8 103 медпрацівників (за останню добу – 75 дітей і 83 медпрацівника захворіли).

21 липня в Україні було проведено 31 973 тести, з них 13 574 методом ПЛР і 18 399 методом ІФА.

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиївЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: