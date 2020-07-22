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COVID в Украине: выздоровлений снова больше, а Киев стал антилидером

Среда, 22 июля 2020, 08:49
COVID в Украине: выздоровлений снова больше, а Киев стал антилидером

За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: В Киеве зафиксированы 132 новых случая, столица стала антилидером по суточной статистике (больше было неделю назад: за сутки 14 июля коронавирус диагностировали у 147 киевлян).

Во Львовской области, которая в последнее время держала печальное "лидерство", – 124 новых больных за сутки.

В Ивано-Франковской области диагностировано 78 новых больных, в Закарпатской – 60, в Харьковской – 57, в Ровенской – 49, в Волынской и Черновицкой – по 41, в Одесской – 22.

Летальные случаи среди больных с коронавирусом зафиксированы в Черновицкой и Закарпатской областях (по 3), в Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях (по 2), в Харьковской, Одесской, Сумской и Черкасской областях (по 1).

 
Зафиксированные за все время случаи коронавируса в областях
УП

Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания COVID-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.

Сейчас от коронавируса в Украине лечатся 26 289 человек.

 
Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за все время коронавирус обнаружили у 4 329 детей и 8 103 медработников (за последние сутки – 75 детей и 83 медработника заболели).

21 июля в Украине было проведено 31 973 теста, из них 13 574 методом ПЦР и 18 399 методом ИФА.

УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияКиевЛьвовщина
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