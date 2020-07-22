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У Києві стрибок захворюваності на COVID-19

Середа, 22 липня 2020, 09:34
Фото КМДА

За минулу добу у столиці зареєстрували 132 нових випадки інфікування коронавірусом, зокрема 14 з них – серед дітей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Знову невтішні цифри щодо розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще в 132 мешканців столиці. 14 з них – діти".

Деталі: Серед нових хворих 57 жінок віком від 19 до 66 років, 61 чоловік віком від 19 до 90 років, 8 дiвчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років. Також захворіли 4 медиків.

20 осіб госпіталізували.  

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (35), Солом’янському (17) та Дніпровському (16) районах.

Станом на 22 липня у столиці вже 7166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Вірус забрав життя 128 людей, 2521 киянин подолав хворобу (з них 66 за минулу добу).

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.
  • Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 60 995 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 534 – летальні, а 33 172 – з успішним одужанням.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірус


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