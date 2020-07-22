Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві стрибок захворюваності на COVID-19

Середа, 22 липня 2020, 09:34
У Києві стрибок захворюваності на COVID-19
Фото КМДА

За минулу добу у столиці зареєстрували 132 нових випадки інфікування коронавірусом, зокрема 14 з них – серед дітей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Знову невтішні цифри щодо розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще в 132 мешканців столиці. 14 з них – діти".

Деталі: Серед нових хворих 57 жінок віком від 19 до 66 років, 61 чоловік віком від 19 до 90 років, 8 дiвчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років. Також захворіли 4 медиків.

20 осіб госпіталізували.  

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (35), Солом’янському (17) та Дніпровському (16) районах.

Станом на 22 липня у столиці вже 7166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Вірус забрав життя 128 людей, 2521 киянин подолав хворобу (з них 66 за минулу добу).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.
  • Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 60 995 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 534 – летальні, а 33 172 – з успішним одужанням.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Київ
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: