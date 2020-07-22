В Киеве скачок заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 132 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 14 из них – среди детей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Опять неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них – дети".

Детали: Среди новых больных 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет. Также заболели 4 медиков.

20 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (35), Соломенском (17) и Днепровском (16) районах.

По состоянию на 22 июля в столице уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вирус унес жизни 128 человек, 2521 киевлянин преодолел болезнь (из них 66 за минувшие сутки).

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