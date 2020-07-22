Ребров отказался возглавить киевское "Динамо"

Возвращения Сергея Реброва на пост главного тренера киевского "Динамо" не произойдет – он отказался возглавить клуб.

Источник: Dynamo.kiev.ua

Дословно: "46-летний наставник венгерского "Ференцвароша", получив на днях предложение от украинского клуба, в итоге ответил отказом".

Детали: Теперь руководство "Динамо" вынуждено перейти к рассмотрению других кандидатов на должность главного тренера команды.

Сообщается, что, несмотря на слухи вокруг наставника луганской "Зари" Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной "Динамо".

Сейчас в поле зрения руководства клуба – главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов.

Также в "Динамо" рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, имя его не называют, но отмечают, что оно прекрасно известно украинскому болельщику.