Ілон Маск прокоментував теракт у Луцьку
Середа, 22 липня 2020, 10:35
Власник Space X, відомий американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на події, що сколихнули 21 липня Україну.
Джерело: Маск у Twitter
Деталі: Американське видання The New York Times опублікувало у Twitter посилання на свій матеріал про захоплення терористом автобусу в українському Луцьку 21 липня.
Ілон Маск його прокоментував:
"Просто ще один день у 2020 році".
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Передісторія:
- 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив заручників в автобусі. Він подзвонив у поліцію і представився ім'ям Максим Плохой. Згодом з'ясувалося, що його справжнє ім’я – Максим Кривош.
- Ввечері Кривош випустив із автобуса трьох людей: літню жінку, підлітка й вагітну жінку. У Зеленського сказали, що цьому сприяла розмова президента з терористом.
- Зеленський виконав вимогу Кривоша: опублікував відео зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Після звільнення заручників і затримання чоловіка відео зникло зі сторінки Зеленського.
- Близько 22:00 правоохоронці штурмували автобус. Зловмисника затримали, усіх заручників звільнили. Загалом їх виявилося 13.
- На брифінгу за підсумками звільнення заручників і затримання Кривоша повідомили, що зловмисник готувався до цієї операції та мав спільників. Кількох із них уже затримали.
Євген Кізілов, УП