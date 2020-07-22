Ілон Маск прокоментував теракт у Луцьку

Власник Space X, відомий американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на події, що сколихнули 21 липня Україну.

Джерело: Маск у Twitter

Деталі: Американське видання The New York Times опублікувало у Twitter посилання на свій матеріал про захоплення терористом автобусу в українському Луцьку 21 липня.

Ілон Маск його прокоментував:

"Просто ще один день у 2020 році".

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