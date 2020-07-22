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Ілон Маск прокоментував теракт у Луцьку

Середа, 22 липня 2020, 10:35

Власник Space X, відомий американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на події, що сколихнули 21 липня Україну.

Джерело: Маск у Twitter

Деталі: Американське видання The New York Times опублікувало у Twitter посилання на свій матеріал про захоплення терористом автобусу в українському Луцьку 21 липня.

Ілон Маск його прокоментував:

"Просто ще один день у 2020 році".

 

Знайти більше: Терорист у Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли

Передісторія:

  • 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив заручників в автобусі. Він подзвонив у поліцію і представився ім'ям Максим Плохой. Згодом з'ясувалося, що його справжнє ім’я – Максим Кривош.
  • В області ввели оперативний план "Заручник", а центр міста перекрили. На місце події вилетів міністр Арсен Аваков, а президент Володимир Зеленський заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у Луцьку, а СБУ – за статтею про "терористичний акт".
  • Ввечері Кривош випустив із автобуса трьох людей: літню жінку, підлітка й вагітну жінку. У Зеленського сказали, що цьому сприяла розмова президента з терористом.
  • Зеленський виконав вимогу Кривоша: опублікував відео зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Після звільнення заручників і затримання чоловіка відео зникло зі сторінки Зеленського.
  • Близько 22:00 правоохоронці штурмували автобус. Зловмисника затримали, усіх заручників звільнили. Загалом їх виявилося 13.
  • На брифінгу за підсумками звільнення заручників і затримання Кривоша повідомили, що зловмисник готувався до цієї операції та мав спільників. Кількох із них уже затримали.

Євген Кізілов, УП
Теми: Ілон МаскЛуцьктеракт


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