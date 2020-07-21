ЛУЦЬКОГО ТЕРОРИСТА ЗАТРИМАЛИ
У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який від ранку утримував заручників в автобусі. Він здався сам.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Твіттері, джерело УП
Деталі: Всіх 13 заручників звільнено. За словами Авакова, усі цілі.
Голова МВС опублікував відео, на якому поліцейські супроводжують звільнених пасажирів автобусу.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Він також затвітив фотографії, на яких видно терориста, що лежить обличчям в асфальт, і БТР біля автобусу.
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Згідно з повідомленням СБУ, їхні співробітники Центру спеціальних операцій "А" спільно з поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста.
Правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що терористом є Максим Кривош, який пропагував екстремістські погляди.
Наразі всі заручники звільнені, постраждалих немає.
За інформацією місцевих ЗМІ, як повідомив заступник голови Нацполіції Євген Коваль, терорист сам здався — вийшов з автобусу і ліг на землю.
Нагадаємо: Трохи раніше поліція звільнила трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.
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Передісторія:
- Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.