ЛУЦЬКОГО ТЕРОРИСТА ЗАТРИМАЛИ
У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який від ранку утримував заручників в автобусі. Він здався сам.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Твіттері, джерело УП
Деталі: Всіх 13 заручників звільнено. За словами Авакова, усі цілі.
Голова МВС опублікував відео, на якому поліцейські супроводжують звільнених пасажирів автобусу.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Він також затвітив фотографії, на яких видно терориста, що лежить обличчям в асфальт, і БТР біля автобусу.
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Згідно з повідомленням СБУ, їхні співробітники Центру спеціальних операцій "А" спільно з поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста.
Правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що терористом є Максим Кривош, який пропагував екстремістські погляди.
Наразі всі заручники звільнені, постраждалих немає.
За інформацією місцевих ЗМІ, як повідомив заступник голови Нацполіції Євген Коваль, терорист сам здався — вийшов з автобусу і ліг на землю.
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