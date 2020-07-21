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ЛУЦЬКОГО ТЕРОРИСТА ЗАТРИМАЛИ

Вівторок, 21 липня 2020, 21:47

У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який від ранку утримував заручників в автобусі. Він здався сам.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Твіттері, джерело УП

Деталі: Всіх 13 заручників звільнено. За словами Авакова, усі цілі.

Голова МВС опублікував відео, на якому поліцейські супроводжують звільнених пасажирів автобусу.

Він також затвітив фотографії, на яких видно терориста, що лежить обличчям в асфальт, і БТР біля автобусу.

Згідно з повідомленням СБУ, їхні співробітники Центру спеціальних операцій "А" спільно з поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста.

Правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що терористом є Максим Кривош, який пропагував екстремістські погляди.

Наразі всі заручники звільнені, постраждалих немає.

За інформацією місцевих ЗМІ, як повідомив заступник голови Нацполіції Євген Коваль, терорист сам здався — вийшов з автобусу і ліг на землю.

Доповнюється...

Теми: Луцьктероризмнадзвичайна подіяполіція


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