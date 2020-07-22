Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке

Владелец Space X, известный американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на события, всколыхнувшие 21 июля Украину.

Источник: Маск в Twitter

Детали: Американское издание The New York Times опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о захвате террористом автобуса в украинском Луцке 21 июля.

Илон Маск его прокомментировал:

"Просто еще один день в 2020 году".

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