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Станцію метро "Вокзальна" закривали через підозрілу валізу

Середа, 22 липня 2020, 13:20
Станцію метро Вокзальна закривали через підозрілу валізу

Станцію метро "Вокзальна" у Києві закривали на вхід та вихід.

Джерело: Твіттер столичного метрополітену, джерело  УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Увага! Станцію "Вокзальна" зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки".

Деталі: За даними УП правоохоронці виявили підозрілу валізу і проводили перевірку.

UPD: Станом на 13.15, за даними джерел УП, роботу станції метро "Вокзальна" відновлено. Вибухотехніки дослідили валізу. Небезпечних предметів не виявили, там були особисті речі.

Що передувало: Після захоплення заручників у Луцьку 21 липня правоохоронці посилили заходи безпеки в кількох регіонах і зокрема в столиці.

До забезпечення публічної безпеки та громадського порядку задіяли додаткові наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії України.

Зазначалося, що під посиленим наглядом правоохоронців перебуватимуть не лише вулиці Києва, але й місця  масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метрополітену тощо.

Українська правда

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Теми: Київметрополіція
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