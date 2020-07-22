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Станцию метро "Вокзальная" закрывали из-за подозрительного чемодана

Среда, 22 июля 2020, 13:20

Станцию метро "Вокзальная" в Киеве закрывали на вход и выход.

Источник: Твиттер столичного метрополитена, источник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Внимание! Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки".

Детали: По данным УП правоохранители обнаружили подозрительный чемодан и проводили проверку.

UPD: По состоянию на 13.15, по данным источников УП, работа станции метро "Вокзальная" возобновлена. Взрывотехники исследовали чемодан. Опасных предметов не обнаружили, там были личные вещи.

Что предшествовало: После захвата заложников в Луцке 21 июля правоохранители усилили меры безопасности в ряде регионов и в частности в столице.

К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка задействовали дополнительные наряды полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Отмечалось, что под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

Украинская правда
Темы: Киевметрополиция


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