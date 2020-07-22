Поліція посилює заходи безпеки в низці областей
Керівництво Нацполіції ухвалило рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Деталі: Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.
Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости.
Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи:
- перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду
- перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.
- особливу увагу звертають на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої.
- забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах.
Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до вказаних превентивних заходів.
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Передісторія:
- Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- Спочатку поліція звільнила трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.
- Після 21:40 терориста затримали.