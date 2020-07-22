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Поліція посилює заходи безпеки в низці областей

Середа, 22 липня 2020, 00:19
Поліція посилює заходи безпеки в низці областей

Керівництво Нацполіції ухвалило рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.

Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости.

Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи:

  • перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду
  • перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.
  • особливу увагу звертають на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої.
  • забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах.

Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до вказаних превентивних заходів.

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: МВСполіція
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