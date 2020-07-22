Поліція посилює заходи безпеки в низці областей

Керівництво Нацполіції ухвалило рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.

Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости.

Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи:

перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду

перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.

особливу увагу звертають на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої.

забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах.

Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до вказаних превентивних заходів.

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