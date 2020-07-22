Вінниччині дозволили послабити карантин
Станом на 22 липня Вінницькій області дозволили послабити обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу, водночас Тернопільська область знову потрапила під заборону зняття карантину.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Наразі послаблювати обмеження не можна у 7 областях: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській.
В Івано-Франківській та Львівській областях перевищений відсоток виявлення нових випадків коронавірусу та динаміка захворювання.
Забагато нових випадків фіксують також на Волині та Харківщині, а на Тернопільщині негативна динаміка хвороби.
Крім того, на Закарпатті перевищує норму завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19, а на Чернігівщині – замалий відсоток охоплення тестуванням.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.
- Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 60 995 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 534 – летальні, а 33 172 – з успішним одужанням.