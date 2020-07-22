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Винницкой области разрешили ослабить карантин

Среда, 22 июля 2020, 14:03
Фото с сайта КГГА

По состоянию на 22 июля Винницкой области разрешили ослабить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, вместе с тем Тернопольская область снова попала под запрет снятия карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Сейчас ослаблять ограничения нельзя в 7 областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской.

 

В Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления новых случаев коронавируса и динамика заболевания.

Много новых случаев фиксируют также на Волыни и в Харьковской области, а на Тернопольщине негативная динамика болезни.

Кроме того, на Закарпатье превышает норму загруженность коек для пациентов с COVID-19, а на Черниговщине – низкий процент охвата тестированием.

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Предыстория: 

  • За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.
  • Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания COVID-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.

Украинская правда
Темы: Винницкая областькоронавирускарантин


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