Винницкой области разрешили ослабить карантин
По состоянию на 22 июля Винницкой области разрешили ослабить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, вместе с тем Тернопольская область снова попала под запрет снятия карантина.
Источник: данные Министерства здравоохранения
Детали: Сейчас ослаблять ограничения нельзя в 7 областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской.
В Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления новых случаев коронавируса и динамика заболевания.
Много новых случаев фиксируют также на Волыни и в Харьковской области, а на Тернопольщине негативная динамика болезни.
Кроме того, на Закарпатье превышает норму загруженность коек для пациентов с COVID-19, а на Черниговщине – низкий процент охвата тестированием.
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Предыстория:
- За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.
- Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания COVID-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.