Винницкой области разрешили ослабить карантин

По состоянию на 22 июля Винницкой области разрешили ослабить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, вместе с тем Тернопольская область снова попала под запрет снятия карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Сейчас ослаблять ограничения нельзя в 7 областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской.

В Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления новых случаев коронавируса и динамика заболевания.

Много новых случаев фиксируют также на Волыни и в Харьковской области, а на Тернопольщине негативная динамика болезни.

Кроме того, на Закарпатье превышает норму загруженность коек для пациентов с COVID-19, а на Черниговщине – низкий процент охвата тестированием.

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