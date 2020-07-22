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Міг бути спільник, або вибухівка: Аваков пояснив, навіщо штурмували автобус після затримання терориста

Середа, 22 липня 2020, 15:29

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що СБУ проводила операцію по автобусу із заручниками в Луцьку після затримання терориста Максима Кривоша для перестраховки і по повній в таких ситуаціях процедурі.

Джерело: Аваков, якого цитеє Інтерфакс-Україна

Пряма мова Авакова: "Все, що вчора відбувалося, відбувалося протягом майже 11 годин. Вам важко зрозуміти всю картинку, тому що ви бачите тільки ті фрагменти, які ми вам давали побачити, чи ті, які могли почути з повідомлень преси.

Коли йшли переговори, домовилися, що спочатку вийде терорист, він здасться, покаже, що у нього вільні руки, що він залишив зброю, і його зустрічає група з трьох осіб: медик, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль і ще один співробітник КОРД".

Деталі: Аваков зазначив, що після того, як правоохоронці затримали терориста, під'їхала група СБУ, тому що інші люди ще перебували в автобусі, і не можна було до кінця припустити, чи немає у злочинця спільників в автобусі, чи немає ситуації, при якої автобус все-таки міг зазнати вибуху.

Через це, за його словами, СБУ вирішила "зіграти за правилами повністю".

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Передісторія:

  • 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив заручників в автобусі. Він подзвонив у поліцію і представився ім'ям Максим Плохой. Згодом з'ясувалося, що його справжнє ім’я – Максим Кривош.
  • Ввечері Кривош випустив із автобуса трьох людей: літню жінку, підлітка й вагітну жінку. У Зеленського сказали, що цьому сприяла розмова президента з терористом.
  • Зеленський виконав вимогу Кривоша: опублікував відео зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Після звільнення заручників і затримання чоловіка відео зникло зі сторінки Зеленського.
  • Близько 22:00 Кривош здався поліції. Усіх заручників звільнили. Загалом їх виявилося 13.
  • На брифінгу за підсумками звільнення заручників і затримання Кривоша повідомили, що зловмисник готувався до цієї операції та мав спільників. Кількох із них уже затримали.

Теми: СБУЛуцькАваковтероризм


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