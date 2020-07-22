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Мог быть сообщник, или взрывчатка: Аваков объяснил, зачем штурмовали автобус после задержания террориста

Среда, 22 июля 2020, 15:29
Мог быть сообщник, или взрывчатка: Аваков объяснил, зачем штурмовали автобус после задержания террориста

Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что СБУ проводила операцию по автобусу с заложниками в Луцке после задержания террориста Максима Кривоша для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.

Источник: Аваков, которого цитее Интерфакс-Украина

Прямая речь Авакова: "Всё, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или те, которые могли услышать из сообщений прессы.

Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа" .

Детали: Аваков отметил, что после того, как правоохранители задержали террориста, подъехала группа СБУ, потому что другие люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог взорваться.

Поэтому, по его словам, СБУ решила "сыграть по правилам полностью".

Предыстория:

  • 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Позже выяснилось, что его настоящее имя – Максим Кривош.
  • Вечером Кривош выпустил из автобуса троих человек: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. У Зеленского сказали, что этому способствовал разговор президента с террористом.
  • Зеленский выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.
  • Около 22:00 правоохранители штурмовали автобус. Злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13.
  • На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.

Темы: СБУЛуцкАваковтерроризм
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