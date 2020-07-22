Мог быть сообщник, или взрывчатка: Аваков объяснил, зачем штурмовали автобус после задержания террориста

Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что СБУ проводила операцию по автобусу с заложниками в Луцке после задержания террориста Максима Кривоша для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.

Источник: Аваков, которого цитее Интерфакс-Украина

Прямая речь Авакова: "Всё, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или те, которые могли услышать из сообщений прессы.

Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа" .

Детали: Аваков отметил, что после того, как правоохранители задержали террориста, подъехала группа СБУ, потому что другие люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог взорваться.

Поэтому, по его словам, СБУ решила "сыграть по правилам полностью".

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