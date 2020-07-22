Чоловік після зауваження до коми побив бійця ООС - поліція

В Запоріжжі чоловік побив військовослужбовця з зони проведення Операції об’єднаних сил і намагався втекти.

Джерело: поліція Запорізької області

Деталі: В поліції розповіли, що військовослужбовець прибув до Запоріжжя у короткострокову відпустку із зони проведення операції Об’єднаних сил.

Біля супермаркету по вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Виник конфлікт, в результаті якого "агресивний чоловік наніс потерпілому удари по голові, після чого той втратив свідомість".

Правопорушник намагався втекти, але пізніше його затримали правоохоронці. Наразі побитий чоловік перебуває в комі.

Дослівно: "Декілька годин знадобилось працівникам поліції, щоб встановити особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років".