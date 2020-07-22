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Мужчина после замечания до комы избил бойца ООС - полиция

Среда, 22 июля 2020, 15:58
Мужчина после замечания до комы избил бойца ООС - полиция

В Запорожье мужчина избил военнослужащего с зоны проведения Операции объединенных сил и пытался убежать.

Источник: полиция Запорожской области

Детали: В полиции рассказали, что военнослужащий прибыл в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил.

У супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Возник конфликт, в результате которого "агрессивный человек нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание".

Правонарушитель пытался бежать, но позже его задержали правоохранители. Сейчас избитый мужчина находится в коме.

Дословно: "Несколько часов понадобилось работникам полиции, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет".

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Темы: ООСЗапорожье
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