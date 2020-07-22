У Росії засудили до 3,5 років колонії історика, який викривав репресії Сталіна

Суд у російській Карелії засудив главу карельського відділення "Меморіалу" Юрія Дмитрієва до трьох з половиною років колонії.

Джерело: рішення Петрозаводського міського суду, адвокат Дмитрієва Віктор Ануфрієв в коментарі російському РБК, глава МЗС України Дмитро Кулеба у Facebook

Дослівно: "Зазначеним вироком Дмитрієв Ю.А. визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 132 ч. 4 п." Б "Кримінального кодексу Російської Федерації з призначенням йому покарання за цією статтею із застосуванням положень ст. 64 Кримінального кодексу РФ у вигляді позбавлення волі на строк 03 року 06 місяців з відбуванням покарання в вигляді позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму".

Пряма мова адвоката: "Вирок я ще не отримав на руки, але попередній термін покарання - три роки і шість місяців. Таким чином, він повинен вийти на свободу приблизно 10-12 листопада. Він поки відсидів два роки і 2,5 місяця".

Деталі: Дмитрієва звинувачували в сексуальних діях насильницького характеру стосовно його неповнолітньої прийомної доньки. 64-річного історика судили в закритому режимі. Його колеги та численні правозахисники наполягають, що це переслідування політичне і пов'язують його з професійною діяльністю Дмитрієва: він займався дослідженням масових репресій часів Радянського союзу.

Звинувачення просило призначити йому покарання у вигляді 15 років ув'язнення, кримінальне переслідування Дмитрієва триває з 2016 року.

UPD: Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав цей процес "війною з правдою російської історії".

Дмитрієв досліджував сталінський Великий терор і відкрив світові страшну таємницю Сандармоху. Урочища, в якому за наказом Сталіна протягом лише одного тижня восени 1937 року знищили тисячі політв’язнів. Серед них були сотні українців. Там скосили українське Розстріляне відродження: Валер’яна Підмогильного, Миколу Куліша, Леся Курбаса, Антіна Крушельницького, Миколу Зерова, Валер'яна Поліщука, Мирослава Ірчана, Григорія Епіка та інших.

Пряма мова: "Тому цей вирок безпосередньо стосується і нас - це війна з правдою про історію України у складі СРСР. Юрій Дмитрієв є жертвою прагнення російської держави затоптати історичну пам’ять і тих, хто її береже.

Результат буде протилежним. Ще більше людей захочуть довідатися правду. І не лише про Дмитрієва, а й про те, що він знайшов у землі та в архівах".

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