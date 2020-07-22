В России приговорили к 3,5 годам колонии историка, изобличившего репрессии Сталина

Суд в российской Карелии приговорил главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии.

Источник: решение Петрозаводского городского суда, адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев в комментарии российскому РБК? глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Facebook

Дословно: "Указанным приговором Дмитриев Ю.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 ч. 4 п. "б" Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением ему наказания по данной статье с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима".

Прямая речь адвоката: "Приговор я еще не получил на руки, но предварительный срок наказания — три года и шесть месяцев. Таким образом, он должен выйти на свободу примерно 10–12 ноября. Он пока отсидел два года и 2,5 месяца".

Детали: Дмитриева обвинили в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к его несовершеннолетней приемной дочери.

64-летнего историка судили в закрытом режиме. Его коллеги и многочисленные правозащитники настаивают, что это преследование политическое и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева: он занимался исследованием массовых репрессий времен Советского союза.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 15 лет заключения, уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года.

UPD: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал этот процесс "войной с правдой российской истории".

Дмитриев исследовал сталинский Большой террор и открыл миру страшную тайну Сандармоха. Урочища, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью 1937 года были уничтожены тысячи политзаключенных. Среди них были сотни украинцев. Там скосили Украинское Расстрелянное возрождение: Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и других.

Прямая речь: "Поэтому этот приговор непосредственно касается и нас - это война с правдой об истории Украины в составе СССР. Юрий Дмитриев является жертвой стремления российского государства затоптать историческую память и тех, кто ее бережет.

Результат будет противоположным. Еще больше людей захотят узнать правду. И не только о Дмитриеве, но и о том, что он нашел в земле и в архивах".

Знать больше: Сандармох и Расстрелянное возрождение. Почему Украине стоит поддержать заключенного в России историка Дмитриева