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На частині київських пляжів не рекомендують купатися, на двох - заборонено

Середа, 22 липня 2020, 18:07

Після вівторкової зливи у Києві не рекомендують купатися на 12 пляжах.

Джерело: Портал Київміськради із посиланням на КП "Плесо"

Деталі: Зокрема, жовті прапори, які сигналізують, що купатися не рекомендовано, встановили на  таких пляжах:

"Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерний", "Вербний", "Пуща-Водиця", "Передмістна слобідка".

Червоні прапори (купатися заборонено) – на пляжах "Райдуга" та "Тельбін".

Передісторія:

  • У вівторок у Києві пройшла потужна злива із градом, в наслідок чого в різних частинах міста повалилися дерева.

Українська правда
Теми: Київпляжі


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