На частині київських пляжів не рекомендують купатися, на двох - заборонено
Середа, 22 липня 2020, 18:07
Після вівторкової зливи у Києві не рекомендують купатися на 12 пляжах.
Джерело: Портал Київміськради із посиланням на КП "Плесо"
Деталі: Зокрема, жовті прапори, які сигналізують, що купатися не рекомендовано, встановили на таких пляжах:
"Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерний", "Вербний", "Пуща-Водиця", "Передмістна слобідка".
Червоні прапори (купатися заборонено) – на пляжах "Райдуга" та "Тельбін".
Передісторія:
- У вівторок у Києві пройшла потужна злива із градом, в наслідок чого в різних частинах міста повалилися дерева.
Українська правда