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На части киевских пляжей не рекомендуют купаться, на двух - запрещено

Среда, 22 июля 2020, 18:07

После вторничной грозы в Киеве не рекомендуют купаться на 12 пляжах.

Источник: Портал Киеврады со ссылкой на КП "Плесо"

Детали: В частности, желтые флаги, которые сигнализируют, что купаться рекомендуется, установили на таких пляжах:

"Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный", "Вербный", "Пуща-Водица", "Предместная слободка" .

Красные флаги (купаться запрещено) - на пляжах "Радуга" и "Тельбин".

Предыстория:

  • Во вторник в Киеве прошел мощный ливень с градом, в результате чего в разных частях города повалились деревья.

Украинская правда
Темы: Киевпляжи


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