На части киевских пляжей не рекомендуют купаться, на двух - запрещено
Среда, 22 июля 2020, 18:07
После вторничной грозы в Киеве не рекомендуют купаться на 12 пляжах.
Источник: Портал Киеврады со ссылкой на КП "Плесо"
Детали: В частности, желтые флаги, которые сигнализируют, что купаться рекомендуется, установили на таких пляжах:
"Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный", "Вербный", "Пуща-Водица", "Предместная слободка" .
Красные флаги (купаться запрещено) - на пляжах "Радуга" и "Тельбин".
Предыстория:
- Во вторник в Киеве прошел мощный ливень с градом, в результате чего в разных частях города повалились деревья.
Украинская правда