Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Ровенщине возросло число больных коронавирусом

Четверг, 23 июля 2020, 00:25

22 июля коронавирус подтвердили у 60 жителей Ровенской области.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: В частности, заболевание обнаружили у 13 жителей Костопольского района, 17 – Здолбуновского и у 22 человек с Ровенского района. Возраст новых больных от 2 лет до 81 года.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5303 случая заболевания коронавирусной болезнью", – сообщил Коваль.

Умерл от осложнений коронавируса 91 человек. Сейчас вылечились уже 4082 человека. Так, 22 июля выздоровели 55 жителей области.

За сутки лабораториями области проведено 742 ПЦР и 889 ИФА-исследований. В работе осталось 346 образцов.

Что предшествовало: 21 июля на Ровенщине обнаружили 37 новых случаев заболевания коронавирус, 20 июля – 30 случаев. 

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: 

  • За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.
  • Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания COVID-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.

Украинская правда
Темы: Ровенская областькоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

фотоСБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Все новости...
Ровенская область
На Ровенщине подожгли дом главы райсовета и местной "Батькивщины"
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Ровенщине
На Ровенщине резко возросло число выздоровлений от коронавируса
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
02:56
Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Все новости...