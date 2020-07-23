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На Ровенщине возросло число больных коронавирусом

Четверг, 23 июля 2020, 00:25
На Ровенщине возросло число больных коронавирусом

22 июля коронавирус подтвердили у 60 жителей Ровенской области.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: В частности, заболевание обнаружили у 13 жителей Костопольского района, 17 – Здолбуновского и у 22 человек с Ровенского района. Возраст новых больных от 2 лет до 81 года.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5303 случая заболевания коронавирусной болезнью", – сообщил Коваль.

Умерл от осложнений коронавируса 91 человек. Сейчас вылечились уже 4082 человека. Так, 22 июля выздоровели 55 жителей области.

За сутки лабораториями области проведено 742 ПЦР и 889 ИФА-исследований. В работе осталось 346 образцов.

Что предшествовало: 21 июля на Ровенщине обнаружили 37 новых случаев заболевания коронавирус, 20 июля – 30 случаев. 

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Напомним: 

  • За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.
  • Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания COVID-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.

Украинская правда
Темы: Ровенская областькоронавирус
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