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Активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку

Четвер, 23 липня 2020, 07:59

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Минулося без жертв. 

Джерело: Шабунін у facebook

Деталі: За словами голови ЦПК, сусідка почула вибух та побачила, як спалахнув дім.

Водночас, впевнений активіст, будинок підпалили, оскільки два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.

Шабунін також запросив журналістів побачити наслідки підпалу. 

"Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів. Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", – написав активіст. 

Доповнюється
Теми: активістинападЦПК


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