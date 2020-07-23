Активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку
Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Минулося без жертв.
Джерело: Шабунін у facebook
Деталі: За словами голови ЦПК, сусідка почула вибух та побачила, як спалахнув дім.
Водночас, впевнений активіст, будинок підпалили, оскільки два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.
Шабунін також запросив журналістів побачити наслідки підпалу.
"Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів. Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", – написав активіст.
За даними ДСНС, о 5-й ранку пожежу загасили. Згоріло 70 квадратних метрів конструкцій даху, закопчено стіни та стелі в будинку, пошкоджено особисті речі. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Нагадаємо:
- "Центр протидії корупції" – громадська організація, заснована Віталієм Шабуніним та Дарією Каленюк. ЦПК відомі своїми заявами про злочин за фактами топ-корупції, громадськими акціями, адвокацією законопроєктів, боротьбою за поверення корупційних активів.
- Один із останніх проєктів Центру "Серпом по рейтингу" має на меті розповісти виборцям про "зашкварених" нардепів.
- До "Центру протидії корупції" неодноразово позивались високопосадовці.