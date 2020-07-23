Активист Шабунин сообщил о поджоге его дома
Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли. Обошлось без жертв.
Источник: Шабунин в facebook
Детали: По словам главы ЦПК, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул дом.
В то же время, уверен активист, дом подожгли, поскольку две недели назад газовая служба проверила счётчик и все соединения.
Шабунин также пригласил журналистов увидеть последствия поджога.
"Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей. Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", – написал активист.
По данным ГСЧС, в 5 утра пожар потушен. Сгорели 70 квадратных метров конструкций крыши, закопчены стены и потолок в доме, повреждены личные вещи. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним:
- "Центр противодействия коррупции" – общественная организация, основанная Виталием Шабунин и Дарьей Каленюк. ЦПК известны своими заявлениями о преступлениях по факту топ-коррупции, общественными акциями, адвокацией законопроектов, борьбой за возвращение коррупционных активов.
- Один из последних проектов Центра "Серпом по рейтингу" ставит целью рассказать избирателям о "зашкварных" нардепах.
- С "Центр противодействия коррупции" неоднократно судились чиновники.