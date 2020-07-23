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Активист Шабунин сообщил о поджоге его дома

Четверг, 23 июля 2020, 07:59

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли. Обошлось без жертв.

Источник: Шабунин в facebook

Детали: По словам главы ЦПК, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул дом.

В то же время, уверен активист, дом подожгли, поскольку две недели назад газовая служба проверила счётчик и все соединения.

Шабунин также пригласил журналистов увидеть последствия поджога.

"Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей. Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", – написал активист.

По данным ГСЧС, в 5 утра пожар потушен. Сгорели 70 квадратных метров конструкций крыши, закопчены стены и потолок в доме, повреждены личные вещи. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним: 

  • "Центр противодействия коррупции" – общественная организация, основанная Виталием Шабунин и Дарьей Каленюк. ЦПК известны своими заявлениями о преступлениях по факту топ-коррупции, общественными акциями, адвокацией законопроектов, борьбой за возвращение коррупционных активов.
  • Один из последних проектов Центра "Серпом по рейтингу" ставит целью рассказать избирателям о "зашкварных" нардепах.
  • С "Центр противодействия коррупции" неоднократно судились чиновники.

Украинская правда
Темы: активистынападениеЦПК


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