Активист Шабунин сообщил о поджоге его дома

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли. Обошлось без жертв.

Источник: Шабунин в facebook

Детали: По словам главы ЦПК, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул дом.

В то же время, уверен активист, дом подожгли, поскольку две недели назад газовая служба проверила счётчик и все соединения.

Шабунин также пригласил журналистов увидеть последствия поджога.

"Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей. Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", – написал активист.

По данным ГСЧС, в 5 утра пожар потушен. Сгорели 70 квадратных метров конструкций крыши, закопчены стены и потолок в доме, повреждены личные вещи. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним: