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У МОЗ кажуть, що карантин виборам – не завада, хоча обмеження можливі

Четвер, 23 липня 2020, 10:25
2day.kh.ua

Місцеві вибори в Україні восени можна буде провести і в умовах карантину, якщо епідемічна ситуація не буде надто поганою, вважають у Міністерстві охорони здоров’я.

Джерело: головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українському радіо"  

Пряма мова: "Все залежить від нас. Якщо ми дотримуємося правил карантину, якщо ми створюємо умови для дотримання правил карантину, то в принципі, як показало, наприклад, (проведене) Зовнішнє незалежне оцінювання, ми можемо провести вибори в Україні без будь-яких проблем і ризиків для ускладнення епідситуації і для здоров’я наших громадян.

Але якщо ми не будемо дотримуватися і вся країна стане червоною зоною, тоді можливі ризики того, що не можна буде проводити (вибори) чи потрібно буде обмежувати масові заходи".

Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на ранковому брифінгу 23 липня сказав, що адаптивний карантин на рівні міст і районів запроваджуватиме Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що перед місцевими виборами має попередити "загравання" місцевих керівників із виборцями шляхом пом’якшення обмежень.

Олена Рощенко, УП
Теми: виборикарантинкоронавірусCovid-2019МОЗ


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