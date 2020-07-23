Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МОЗ кажуть, що карантин виборам – не завада, хоча обмеження можливі

Четвер, 23 липня 2020, 10:25
У МОЗ кажуть, що карантин виборам – не завада, хоча обмеження можливі
2day.kh.ua

Місцеві вибори в Україні восени можна буде провести і в умовах карантину, якщо епідемічна ситуація не буде надто поганою, вважають у Міністерстві охорони здоров’я.

Джерело: головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українському радіо"  

Пряма мова: "Все залежить від нас. Якщо ми дотримуємося правил карантину, якщо ми створюємо умови для дотримання правил карантину, то в принципі, як показало, наприклад, (проведене) Зовнішнє незалежне оцінювання, ми можемо провести вибори в Україні без будь-яких проблем і ризиків для ускладнення епідситуації і для здоров’я наших громадян.

Але якщо ми не будемо дотримуватися і вся країна стане червоною зоною, тоді можливі ризики того, що не можна буде проводити (вибори) чи потрібно буде обмежувати масові заходи".

Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на ранковому брифінгу 23 липня сказав, що адаптивний карантин на рівні міст і районів запроваджуватиме Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що перед місцевими виборами має попередити "загравання" місцевих керівників із виборцями шляхом пом’якшення обмежень.

Олена Рощенко, УП
Теми: виборикарантинкоронавірусCovid-2019МОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
вибори
У Молдові депутати розпущеного "Шору" оскаржили заборону на участь у виборах
Зеленський зустрівся з проукраїнським республіканцем, який хоче стати президентом США
Чому вибори у воєнний час в Україні неможливі
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: