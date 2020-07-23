Із 1 серпня адаптивний карантин діятиме по-новому: в районах і містах

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні дозволятиме посилювати чи послаблювати карантин в окремих містах і районах областей, якщо через саме в них найгірша ситуація з коронавірусом.

Джерело: головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українському радіо"

Пряма мова Ляшка: "Ми відмовилися від тотального загального карантину на території всієї держави, а запровадили адаптивний карантин, який із 31 липня – можна сказати, вже з 1 серпня - розпочне працювати інакше, ніж було до цього впродовж останніх півтора місяці.

У чому інакшість? Якщо область 5 днів поспіль буде перевищувати 4 загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення – і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби.

І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона – це найкритичніша, в якій закривається все, як у нас було в березні-квітні на території всієї держави.

І якщо є червона зона, то він триває до того часу, доки внесок у загальну захворюваність в області не зменшиться – і область не перейде у помаранчеву, жовту чи зелену. Коли три дні ми бачимо, що показник кращий, ми переводимо цей район в іншу зону".

Деталі: Ляшко уточнив, що "зелена зона – це загально обов’язкові вимоги, які сьогодні є: не можна заходити у громадські будівлі без маски на обличчі, потрібно дотримуватися соціальної дистанції, потрібно мити руки й обробляти їх антисептиком, і одна людина на 5 квадратних метрів".

Жовта – це "буферна зона", яка не дуже відрізняється від "зеленої" за обмеженнями, але стає попереджувальною. У цьому періоді заборонено відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на ранковому брифінгу 23 липня також сказав, що при "зеленій зоні" діють мінімальні обмеження: маски, дистанція, в кінотеатрах – не більше ніж на 50% зайнятих місць, у транспорті – пасажирів лише по кількості сидінь.

Критерії, на які зважатимуть: рівень заповненості ліжок (щоб не перевищував 50%), кількість тестувань на 100 тисяч громадян, відсоток виявлення хворих і динаміка захворюваності. Регіон може перейти в іншу зону, коли 5 днів поспіль зростає хоча б один із 4 показників.

Пряма мова Степанова: "Перехід з однієї зони в іншу відбувається за рішенням центральної Державної комісії ТЕБ та НС. У такий спосіб ми виключаємо будь-які політичні чинники перед місцевими виборами, бо інколи ми бачили загравання від органу місцевого самоврядування з виборцями – а все це напряму впливає на здоров’я і життя наших громадян".

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