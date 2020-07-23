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В МОЗ говорят, что карантин выборам – не помеха, хотя ограничения возможны

Четверг, 23 июля 2020, 10:25
2day.kh.ua

Местные выборы в Украине осенью можно будет провести и в условиях карантина, если эпидемическая ситуация не будет слишком плохой, считают в Министерстве здравоохранения.

Источник: главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в интервью "Украинской радио"

Прямая речь: "Все зависит от нас. Если мы придерживаемся правил карантина, если мы создаем условия для соблюдения правил карантина, то в принципе, как показало, например, (проведенное) Внешнее независимое оценивание, мы можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем и рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан.

Но если мы не будем придерживаться и вся страна станет красной зоной, тогда возможны риски того, что нельзя будет проводить (выборы) и нужно будет ограничивать массовые мероприятия".

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге 23 июля сказал, что адаптивный карантин на уровне городов и районов будет вводить Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, что перед местными выборами должно упредить "заигрывание" местных руководителей с избирателями путем смягчения ограничений.

Алена Рощенко, УП
Темы: виборыкарантинкоронавирусCovid-2019Минздрав


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