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Викрадач авто у Полтаві взяв у заручники поліцейського. Їде в напрямку Києва

Четвер, 23 липня 2020, 11:39
irt.pl

У Полтаві викрадач авто, який погрожує підірвати гранату, тримає заручника.

Джерело: Полтавщина, джерело "Української правди"

Деталі: Події навколо викрадача автомобіля, який погрожував підірвати гранату, почали переміщатися за межі Полтави.

З місця події на вул. Остапа Вишні стало відомо, що в ході переговорів із чоловіком поліція запропонувала йому вільно виїхати за межі міста, щоб виключити можливість вибуху гранати.

Він згодився на цю пропозицію, гранату взяв із собою і поїхав на автомобілі за межі Полтави у напрямку Супрунівки. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

За даними УП, терорист тримав у заручниках співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати.

Начальник кримінального розшуку запропонував, що заручником стане він. Після обміну заручників злочинець та правоохоронець сіли в автомобіль та виїхали за межі Полтави.

UPD: Патрульна поліція Полтави повідомила, що терористу надали службовий автомобіль ВАЗ-2111 ("Богдан"), який наразі рухається в напрямку Києва.

Станом на 12:15 автомобіль з терористом їде у Решетилівському районі.

Що передувало: Поліція Полтавщини повідомила про спецоперацію в місті: вживають заходів для затримання зловмисника, який погрожує підірвати гранату.

Нагадаємо: 21 липня в Луцьку 44-річний раніше судимий Максим Кривош узяв у заручники 13 пасажирів автобусу. Звільнити людей вдалося лише після багатогодинних перемовин і тоді коли президент Володимир Зеленський записав спеціальне відеозвернення.

Читайте також: Терорист в Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли

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Теми: Полтаватероризм


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