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Похититель авто в Полтаве взял в заложники полицейского. Едет в сторону Киева

Четверг, 23 июля 2020, 11:39
irt.pl

В Полтаве угонщик авто, который угрожает взорвать гранату, держит заложника.

Источник: Полтавщина, источник "Украинсокй правды", замглавы МВД в Facebook

Детали: События вокруг угонщика автомобиля, который угрожал взорвать гранату, начали перемещаться за пределы Полтавы.

 

С места происшествия на ул. Остапа Вишни стало известно, что в ходе переговоров с мужчиной полиция предложила ему свободно выехать за пределы города, чтобы исключить возможность взрыва гранаты.

Он согласился на это предложение, гранату взял с собой и выехал на автомобиле за пределы Полтавы в направлении Супруновки. Его сопровождают полицейские автомобили.

По данным УП, террорист держал в заложниках сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать.

 

Начальник уголовного розыска предложил, что заложником станет он. После обмена заложников преступник и полицейский сели в автомобиль и уехали за пределы Полтавы.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле Богдан.

 

Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника показаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Введена в действие полицейская специальная операция "Гром".

UPD: Патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), который сейчас движется в направлении Киева.

По состоянию на 12:15 автомобиль с террористом едет в Решетиловском районе.

Что предшествовало: Полиция Полтавщины сообщила о спецоперации в городе: принимают меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату.

Напомним: 21 июля в Луцке 44-летний ранее судимый Максим Кривошей взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Освободить людей удалось лишь после многочасовых переговоров и тогда, когда президент Владимир Зеленский записал специальное видеообращение.

Читайте также: Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали

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Темы: Полтаватерроризм


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