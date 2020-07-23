Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.

Джерело: головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді", місцеве видання "Полтавщина", заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова Ларіної: "Особу встановлено, це 32-річний місцевий мешканець, раніше судимий за майнові та наркозлочини".

Пряма мова Геращенка: "Особою, яка сьогодні в Полтаві скоїла низку злочинів і утримує в якості заручника полковника поліції, є Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н".

Фото з Facebook Геращенка

Деталі: За словами Геращенка, Скрипник був судимий за дрібну крадіжку у 2007 році (отримав штраф 510 грн.), крадіжку і шахрайство у 2008 році (обмеження свободи на 2 роки), виготовлення або зберігання наркотиків у 2014 році (обмеження свободи на 3 роки).

Він також додав, що звільняти заручника поліція планує шляхом переговорів "заради збереження життя як злочинця, так і оточуючих".

Місцеве видання "Полтавщина" пише, що раніше чоловік працював автослюсарем в ангарах, біля яких і відбулося захоплення заручника.

Що було раніше: У Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.

Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".