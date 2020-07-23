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Стало известно имя полтавского террориста

Четверг, 23 июля 2020, 14:05
Фото poltavske.tv

Злоумышленником, взявшим в заложники полицейского и угрожавшим взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.

Источник: главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде", местное издание "Полтавщина", заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Личность установлена, это 32-летний местный житель, ранее судимый за имущественные и наркопреступления".

Прямая речь Геращенко: "Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р." 

 

Детали: По словам Геращенко, Скрипник был судим за мелкую кражу в 2007 году (получил штраф 510 грн.), кражу и мошенничество в 2008 году (ограничение свободы на 2 года), изготовление или хранение наркотиков в 2014 году (ограничение свободы на 3 года).

Он также добавил, что освобождать заложника полиция планирует путем переговоров "ради сохранения жизни как преступника, так и окружающих".

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что мужчина работал автослесарем в ангарах, у которых и произошел захват заложника.

Что было раньше: В Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".

Ирина Балачук, УП
Темы: полицияПолтава


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