Слідчого ДБР, який заявляв про тиск у справах Порошенка, звільнили

Слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького, який заявляв про тиск керівництва, звільнено на підставі скорочення його посади.

Джерело: Корецький повідомив кореспонденту УНІАН

Деталі: Корецький обіймав посаду начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР.

Він надіслав фото наказу за підписом виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова, згідно з яким Корецького з 23 липня звільнено з посади слідчого ДБР у зв’язку зі скороченням посади.

Також у наказі йдеться про виплату Корецькому компенсації в розмірі двох місячних зарплат та компенсації за невикористані дні відпустки.





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