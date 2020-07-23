Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Слідчого ДБР, який заявляв про тиск у справах Порошенка, звільнили

Четвер, 23 липня 2020, 15:04
Фото Цензор.НЕТ

Слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького, який заявляв про тиск керівництва, звільнено на підставі скорочення його посади.

Джерело: Корецький повідомив кореспонденту УНІАН

Деталі: Корецький обіймав посаду начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР.

Він надіслав фото наказу за підписом виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова, згідно з яким Корецького з 23 липня звільнено з посади слідчого ДБР у зв’язку зі скороченням посади.

Також у наказі йдеться про виплату Корецькому компенсації в розмірі двох місячних зарплат та компенсації за невикористані дні відпустки.

 



Передісторія:

  • 8 липня один з адвокатів екс-президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що Корецький повідомив йому про тиск з боку керівництва ДБР, який нібито чинився на слідчих у справі щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • У Державному бюро розслідувань того ж дня заявили, що інформація Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично мотивованою.
  • 9 липня Корецький вже публічно заявив про тиск на нього з боку виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова та його першого заступника Олександра Бабікова. Корецький стверджує, що ті змушували його розслідувати справи проти Петра Порошенка, які не мають судових перспектив. Він вважає, що 80% проваджень, у яких фігурує попередній президент, не мають судових перспектив.
  • Корецький оскаржив у суді попередження керівництва про звільнення у зв’язку зі скороченням посади.

Теми: ДБРПорошенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 липня: полтавський теракт, підпал будинку активіста

Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю

відео60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи

фотоСБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області

Усі новини...
ДБР
Двоє поліцейських били свідка, щоб той зізнався у вбивстві - ДБР
ДБР викрило сутенера у Баканова
Зґвалтування у Кагарлику: слідство продовжили до 6 місяців
Останні новини
08:56
Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі
08:48
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
08:44
На місці пожежі дому Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів – поліція
08:39
У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру
08:06
Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію
08:00
Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
07:10
ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених
06:13
Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
04:59
Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються
03:51
На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих
Усі новини...