Слідчого ДБР, який заявляв про тиск у справах Порошенка, звільнили
Четвер, 23 липня 2020, 15:04
Слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького, який заявляв про тиск керівництва, звільнено на підставі скорочення його посади.
Джерело: Корецький повідомив кореспонденту УНІАН
Деталі: Корецький обіймав посаду начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР.
Він надіслав фото наказу за підписом виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова, згідно з яким Корецького з 23 липня звільнено з посади слідчого ДБР у зв’язку зі скороченням посади.
Також у наказі йдеться про виплату Корецькому компенсації в розмірі двох місячних зарплат та компенсації за невикористані дні відпустки.
Передісторія:
- 8 липня один з адвокатів екс-президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що Корецький повідомив йому про тиск з боку керівництва ДБР, який нібито чинився на слідчих у справі щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському".
- У Державному бюро розслідувань того ж дня заявили, що інформація Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично мотивованою.
- 9 липня Корецький вже публічно заявив про тиск на нього з боку виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова та його першого заступника Олександра Бабікова. Корецький стверджує, що ті змушували його розслідувати справи проти Петра Порошенка, які не мають судових перспектив. Він вважає, що 80% проваджень, у яких фігурує попередній президент, не мають судових перспектив.
- Корецький оскаржив у суді попередження керівництва про звільнення у зв’язку зі скороченням посади.