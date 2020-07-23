Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слідчого ДБР, який заявляв про тиск у справах Порошенка, звільнили

Четвер, 23 липня 2020, 15:04
Слідчого ДБР, який заявляв про тиск у справах Порошенка, звільнили
Фото Цензор.НЕТ

Слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького, який заявляв про тиск керівництва, звільнено на підставі скорочення його посади.

Джерело: Корецький повідомив кореспонденту УНІАН

Деталі: Корецький обіймав посаду начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР.

Він надіслав фото наказу за підписом виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова, згідно з яким Корецького з 23 липня звільнено з посади слідчого ДБР у зв’язку зі скороченням посади.

Також у наказі йдеться про виплату Корецькому компенсації в розмірі двох місячних зарплат та компенсації за невикористані дні відпустки.

 



Передісторія:

  • 8 липня один з адвокатів екс-президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що Корецький повідомив йому про тиск з боку керівництва ДБР, який нібито чинився на слідчих у справі щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • У Державному бюро розслідувань того ж дня заявили, що інформація Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично мотивованою.
  • 9 липня Корецький вже публічно заявив про тиск на нього з боку виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова та його першого заступника Олександра Бабікова. Корецький стверджує, що ті змушували його розслідувати справи проти Петра Порошенка, які не мають судових перспектив. Він вважає, що 80% проваджень, у яких фігурує попередній президент, не мають судових перспектив.
  • Корецький оскаржив у суді попередження керівництва про звільнення у зв’язку зі скороченням посади.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: