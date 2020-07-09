Слідчий ДБР: Справи проти Порошенка безперспективні, а мене хочуть звільнити

Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький заявляє, що більшість справ проти п’ятого президента Петра Порошенка безперспективні і що він, як керівник, говорив керівництву про необхідність їх закриття.

Джерело: Корецький на пресконференції у Києві, пресслужба ДБР у Facebook

Пряма мова: "З травня 2019 року у ДБР було зареєстровано і розслідувалось порядку 13-15 проваджень, у яких фігурує… Порошенко.

По більшості з цих проваджень були проведені всі необхідні слідчі дії і орієнтовно у січні–лютому я вже підійшов до керівництва ДБР – на той час то вже були в.о. директора Олександр Соколов та перший заступник Олександр Бабіков – що, на мою думку, на думку слідчих, у низці цих проваджень уже потрібно прийняти рішення про закриття, бо перспективи їх розслідування немає.

Але я наштовхнувся на те, що керівництво ДБР сказало: "Ні, продовжуйте розслідування". Я сказав, що ми будемо ці рішення приймати, і з цього часу на мене почався досить сильний тиск".

Деталі: Зокрема, за словами Корецького, через місяць після цього його поставили перед фактом, що він мусить звільнитися з ДБР.

Слідчий сказав, що не зрозумів такого рішення і просив керівництво ДБР пояснити, чому його хочуть звільнити. За словами Корецького, йому відповіли, що він їм не підходить.

Він пояснив, що через усе це він наразі і вийшов на пресконференцію до журналістів.

Корецький також наголосив, що сам не збирається звільнятися з ДБР, бо "завжди діяв законно", а про ситуацію з провадженнями Порошенка вирішив розповісти, бо в нього "загострене почуття справедливості".

У свою чергу у ДБР заяви слідчого назвали спекуляціями, "оскільки, Олег Корецький планує звільнятися з бюро" через "факти "зливу" службової інформації у кримінальних провадженнях".

У пресслужбі наголосили, що Корецький керував групами слідчих, які розслідували всі провадження відносно п’ятого президента з травня 2019 року та "особисто за своїм підписом, неодноразово протягом усього 2019 року звертався до прокурорів з проханням погодити підозру" Порошенку.

Також у ДБР додали, що дані проекти підозр "неодноразово поверталися Офісом генпрокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань ДБР у резонансних кримінальних провадженнях тривалий час були відсутніми".

А в лютому 2020 року керівництво бюро прийняло рішення передати розслідування найбільш важливих проваджень іншим слідчим.

Що було раніше: 8 липня адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що одну зі справ проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" закрили. Проваження закрив Корецький.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія: