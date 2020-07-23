Следователя ГБР, который заявлял о давлении по делам Порошенко, уволили

Следователя Государственного бюро расследований Олега Корецкого, который заявлял о давлении руководства, уволили на основании сокращения его должности.

Источник: Корецкий сообщил корреспонденту УНИАН

Детали: Корецкий занимал должность начальника третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР.

Он прислал фото приказа за подписью исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова, согласно которому Корецкий с 23 июля уволен с должности следователя ГБР в связи с сокращением должности.

Также в приказе говорится о выплате Корецкому компенсации в размере двух месячных зарплат и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

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