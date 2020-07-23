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Следователя ГБР, который заявлял о давлении по делам Порошенко, уволили

Четверг, 23 июля 2020, 15:04
Следователя ГБР, который заявлял о давлении по делам Порошенко, уволили
Фото Цензор.НЕТ

Следователя Государственного бюро расследований Олега Корецкого, который заявлял о давлении руководства, уволили на основании сокращения его должности.

Источник: Корецкий сообщил корреспонденту УНИАН

Детали: Корецкий занимал должность начальника третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР.

Он прислал фото приказа за подписью исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова, согласно которому Корецкий с 23 июля уволен с должности следователя ГБР в связи с сокращением должности.

Также в приказе говорится о выплате Корецкому компенсации в размере двух месячных зарплат и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

 

Предыстория:

  • 8 июля один из адвокатов экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Корецкий сообщил ему о давлении со стороны руководства ГБР, которое якобы оказывалось на следователей по делу о продаже завода "Кузница на Рыбацком".
  • В Государственном бюро расследований в тот же день заявили, что информация Корецкого о давлении на него не соответствует действительности и является политически мотивированной.
  • 9 июля Корецкий уже публично заявил о давлении на него со стороны исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова и его первого заместителя Александра Бабикова. Корецкий утверждает, что те заставляли его расследовать дела против Петра Порошенко, которые не имеют судебных перспектив. Он считает, что 80% производств, в которых фигурирует бывший президент, не имеют судебных перспектив.
  • Корецкий обжаловал в суде предупреждение руководства об увольнении в связи с сокращением должности.

Темы: ГБРПорошенко
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