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Київське "Динамо" очолив Луческу

Четвер, 23 липня 2020, 15:06
Київське Динамо очолив Луческу

Головним тренером футбольного клубу "Динамо" Київ став румунський спеціаліст Мірча Луческу.

Джерело: сайт ФК "Динамо"

Пряма мова Ігоря Суркіса: "Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу".

Пряма мова Луческу: "По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати.

Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі "Динамо". Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями".

 

Деталі: Контракт укладено на два роки з опцією прологнації ще на рік.

Луческу з 2004 по 2016 рік тренував головного суперника киян у Чемпіонаті України – донецький "Шахтар".

Українська правда

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Теми: футбол
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