Киевское "Динамо" возглавил Луческу

Главным тренером футбольного клуба "Динамо" Киев стал румынский специалист Мирча Луческу.

Источник: сайт ФК "Динамо"

Прямая речь Игоря Суркиса: "Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу".

Прямая речь Луческу: "Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами.

И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями".

Детали: Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год. Луческу с 2004 по 2016 год тренировал главного соперника киевлян в чемпионате Украины - донецкий "Шахтер".