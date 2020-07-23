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Напад на Волошина: суд відпустив ветерана АТО на поруки Порошенка і 5 нардепів

Четвер, 23 липня 2020, 16:23
Юрій Бутусов

Ветерана АТО Олександра Погребиського, якого затримали за підозрою у вчиненні протиправних дій щодо народного депутата Олега Волошина, Печерський райсуд Києва відпустив під особисті зобов‘язання шести народних депутатів.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Поручилися за ветерана АТО Погребиського народні депутати Михайло Забродський, Мустафа Джемілєв, Петро Порошенко, Ніна Южаніна, Артур Герасимов та Ростислав Павленко.

До 21 вересня Погребиському обмежено виїзд з Києва.

Під час перерви в судовому засіданні Погребиський повідомив, що співробітники поліції добре ставились до нього і порушень ніяких не зафіксовано.

Ветеран АТО звернувся до народного депутата від ОПЗЖ Волошина та заявив, що особисто не зачіпав політика і мав на меті поставити йому лише "незручні" питання.

Пряма мова: "Волошину передаю вітання і кажу йому, що він недостойний називатись державним політиком українським і народним депутатом за ті ганебні вчинки, які він вчинив під час своєї промови з трибуни Верховної ради. Під час тих подій, які були 21 числа на Грушевського - це теж ганебний вчинок, бити людей це дуже ганебно.

Притягувати людей, які не мають ніякого відношення, до відповідальності теж дуже ганебний вчинок, це чисто політична мотивація. Оскільки я особисто вас не зачіпав, я вам не робив боляче, і тим паче не мав ніякого умислу. Весь мій умисел заключався в тому, щоб задати вам незручні запитання".

Додатково: Протягом п’яти днів сторона захисту планує оскаржити відповідне рішення суду та наполягати на закритті справи через відсутність складу злочину.

Теми: ОПЗЖсуд


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