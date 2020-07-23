Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Напад на Волошина: суд відпустив ветерана АТО на поруки Порошенка і 5 нардепів

Четвер, 23 липня 2020, 16:23
Напад на Волошина: суд відпустив ветерана АТО на поруки Порошенка і 5 нардепів
Юрій Бутусов

Ветерана АТО Олександра Погребиського, якого затримали за підозрою у вчиненні протиправних дій щодо народного депутата Олега Волошина, Печерський райсуд Києва відпустив під особисті зобов‘язання шести народних депутатів.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Поручилися за ветерана АТО Погребиського народні депутати Михайло Забродський, Мустафа Джемілєв, Петро Порошенко, Ніна Южаніна, Артур Герасимов та Ростислав Павленко.

До 21 вересня Погребиському обмежено виїзд з Києва.

Під час перерви в судовому засіданні Погребиський повідомив, що співробітники поліції добре ставились до нього і порушень ніяких не зафіксовано.

Ветеран АТО звернувся до народного депутата від ОПЗЖ Волошина та заявив, що особисто не зачіпав політика і мав на меті поставити йому лише "незручні" питання.

Пряма мова: "Волошину передаю вітання і кажу йому, що він недостойний називатись державним політиком українським і народним депутатом за ті ганебні вчинки, які він вчинив під час своєї промови з трибуни Верховної ради. Під час тих подій, які були 21 числа на Грушевського - це теж ганебний вчинок, бити людей це дуже ганебно.

Притягувати людей, які не мають ніякого відношення, до відповідальності теж дуже ганебний вчинок, це чисто політична мотивація. Оскільки я особисто вас не зачіпав, я вам не робив боляче, і тим паче не мав ніякого умислу. Весь мій умисел заключався в тому, щоб задати вам незручні запитання".

Додатково: Протягом п’яти днів сторона захисту планує оскаржити відповідне рішення суду та наполягати на закритті справи через відсутність складу злочину.

Теми: ОПЗЖсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
ОПЗЖ
Нардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України
Григорію Суркісу лишили звання "почесного громадянина" Харківської області
СБУ арештувала активи депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 мільйонів гривень
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: