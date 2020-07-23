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Нападение на Волошина: суд отпустил ветерана АТО на поруки Порошенко и 5 нардепов

Четверг, 23 июля 2020, 16:23
Нападение на Волошина: суд отпустил ветерана АТО на поруки Порошенко и 5 нардепов
Юрий Бутусов

Ветерана АТО Александра Погребиского, задержанного по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Олега Волошина, Печерский райсуд Киева отпустил под личные обязательства шести народных депутатов.

Источник: "Укринформ"

Детали: Поручились за ветерана АТО Погребиского народные депутаты Михаил Забродский, Мустафа Джемилев, Петр Порошенко, Нина Южанина, Артур Герасимов и Ростислав Павленко.

До 21 сентября Погребискому ограничен выезд из Киева.

Во время перерыва в судебном заседании Погребиский сообщил, что сотрудники полиции хорошо относились к нему и нарушений никаких не было зафиксировано.

Ветеран АТО обратился к народному депутату от ОПЗЖ Волошину и заявил, что лично не трогал политика и имел целью поставить ему только "неудобные" вопросы.

Прямая речь: "Волошину передаю привет и говорю ему, что он недостоин называться государственным политиком украинским и народным депутатом за те позорные поступки, которые он совершил во время своей речи с трибуны Верховной Рады. Во время тех событий, которые были 21 числа на Грушевского - это тоже позорный поступок, бить людей это очень позорно.

Привлекать людей, которые не имеют никакого отношения, к ответственности тоже очень позорный поступок, это чисто политическая мотивация. Поскольку я лично вас не трогал, я вам не делал больно, и тем более не имел никакого умысла. Весь мой умысел заключался в том, чтобы задать вам неудобные вопросы".

Дополнительно: В течение пяти дней сторона защиты планирует обжаловать соответствующее решение суда и настаивать на закрытии дела за отсутствием состава преступления.

Темы: ОПЗЖсуд
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