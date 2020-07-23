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60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

Четверг, 23 июля 2020, 17:39
60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

Журналисты проанализировали систему штрафов полиции и нашли там нарушения правил дорожного движения украинскими чиновниками и нардепами.

Источник: Bihus.info

Детали: В видео говорится, что нарушает нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский часто. Его ярко-зеленый "Гелик" успел нарушить дважды, а на Toyota Land Cruiser "слуга" нарушил девять раз. Согласно данным полицейского реестра, закрыл Дубинский только один штраф.

Нардепа и члена группы "Партия "За будущее" Антона Яценко журналисты называют" тупо потенциальным убийцей "и заявляют, что в его биографии уже есть смертельное ДТП, участие в котором политик опровергает.

Яценко нарушил ПДД 60 раз от начала установки камер, то есть, за 50 дней.

Bihus.info приводит несколько примеров: 24 июня - 148 км / ч (при 50 разрешенных), 10 июня - 151 км / ч, 11 июня - 169 км / ч. То есть, превышение скорости более чем три раза.

Согласно полицейским реестрам, Яценко не оплатил ни одного штрафа.

Третьим рассказали о Сергее Трофимове - первом заместителе главы Офиса президента. За две первых недели работы камер чиновник нарушил пять раз, однако все свои штрафы он оплатил.

Напомним: В Киеве камеры за первые 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

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Темы: полицияВерховная Рада
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