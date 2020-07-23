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Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю

Четвер, 23 липня 2020, 17:53

Віцепрезидента Української асоціації футболу і почесного президента клубу "Агробізнес" Олега Собуцького довічно усунули від футболу.

Джерело: УАФ

Деталі: Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справу за заявою ПФЛ та комітету з етики та чесної гри УАФ стосовно інциденту, що стався 15 липня 2020 року після матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги ФК "Агробізнес" (Волочиськ) — ФК "Минай" (Ужгород).

А саме Собуцький вдарив арбітра. Комітет визнав, що його дії зашкодили іміджу українського футболу.

За результатом розгляду КДК УАФ ухвалив: заборонити Собуцькому будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, довічно.  Також клуб "Агробізнес" оштрафовано на 500 тисяч гривень

Команді заборонено проводити матчі на стадіоні "Юність" у місті Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

Українська правда
Теми: футбол


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