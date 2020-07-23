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Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

Четверг, 23 июля 2020, 17:53
Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

Вице-президента Украинской ассоциации футбола и почетного президента клуба "Агробизнес" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола.

Источник: УАФ

Детали: Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению ПФЛ и комитета по этике и честной игры УАФ относительно инцидента, произошедшего 15 июля 2020 года после матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК "Агробизнес" (Волочиск) - ФК "Минай" (Ужгород).

Собуцкий ударил арбитра. Комитет признал, что его действия нанесли вред имиджу украинского футбола.

По результатам рассмотрения КДК УАФ постановил: запретить Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно. Также клуб "Агробизнес" оштрафован на 500 000 гривен

Команде запрещено проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Украинская правда

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Темы: футбол
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