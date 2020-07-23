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Кадиров заявив, що Путін дав йому нове звання

Четвер, 23 липня 2020, 18:33
Кадиров заявив, що Путін дав йому нове звання

Президент Росії Володимир Путін присвоїв голові Чечні Рамзана Кадирова військове звання генерал-майора.

Джерело: Сторінка Кадирова у "ВКонтакте"

Пряма мова Кадирова: "Я вдячний Володимиру Путіну за присвоєння нового звання, як і за все, що він робить для розвитку нашої великої держави. Я завжди говорив і ще раз повторюю, що є вірним піхотинцем нашого Президента, готовий виконати його наказ самої підвищеної складності на будь-якому континенті".

Деталі: До посту Кадиров прикріпив фото указу № 478 від 22 липня про присвоєння йому звання генерал-майора.

 
скріншот

Передісторія:

  • Нещодавно Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за відео "Кварталу 95", яке його образило.

Українська правда

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Теми: КадировПутінРосіяармія
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