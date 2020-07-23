Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадыров заявил, что Путин дал ему новое звание

Четверг, 23 июля 2020, 18:33
Кадыров заявил, что Путин дал ему новое звание

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзана Кадырова воинское звание генерал-майора.

Источник: Страница Кадырова в "ВКонтакте"

Прямая речь Кадырова: "Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте".

Детали: К посту Кадыров прикрепил фото указа № 478 от 22 июля о присвоении ему звания генерал-майора.

 
скриншот

Предыстория:

  • Недавно Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за видео "Квартала 95", которое его оскорбило.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КадыровПутинРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Кадыров
Не удивляйтесь, если Кадыров пройдет маршем прямо в Кремль – Зеленский  
Кадыров о бунте Пригожина: "Нож в спину", кадыровцы уже едут спасать Путина
Кадыров нашел свою "правую руку"
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: