Кадыров заявил, что Путин дал ему новое звание
Четверг, 23 июля 2020, 18:33
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзана Кадырова воинское звание генерал-майора.
Источник: Страница Кадырова в "ВКонтакте"
Прямая речь Кадырова: "Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте".
Детали: К посту Кадыров прикрепил фото указа № 478 от 22 июля о присвоении ему звания генерал-майора.
Предыстория:
- Недавно Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за видео "Квартала 95", которое его оскорбило.