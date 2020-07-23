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Кадыров заявил, что Путин дал ему новое звание

Четверг, 23 июля 2020, 18:33

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзана Кадырова воинское звание генерал-майора.

Источник: Страница Кадырова в "ВКонтакте"

Прямая речь Кадырова: "Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте".

Детали: К посту Кадыров прикрепил фото указа № 478 от 22 июля о присвоении ему звания генерал-майора.

 
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Предыстория:

  • Недавно Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за видео "Квартала 95", которое его оскорбило.

Темы: КадыровПутинРосcияармия


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