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Поліція розповіла подробиці смерті керівника "Дому милосердя"

Четвер, 23 липня 2020, 22:33
Поліція розповіла подробиці смерті керівника Дому милосердя

У квартирі в Києві 22 липня знайшли мертвим керівника ГО "Дім милосердя" Олексія Кучапіна. Поліція не знайшла ознак насильницької смерті.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Правоохоронці оглянули помешкання, тіло чоловіка, поспілкувалися зі свідками.

Судово-медичний експерт оглянув тіло померлого та зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив. Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку. Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна.

Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень. До того ж, власник перевірив своє майно та повідомив, що із помешкання нічого не зникло.

Також правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав "важливі покази для слідства".

Окремо правоохоронці розповіли про заплямований диван, який винесли з місця події та на який вказували низка ЗМІ та в соцмережах.

За висновками експертів, плями на меблях з’явились внаслідок природнього процесу розкладання тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше 5 діб при температурі близько 25 градусів.

Встановлено, що цю квартиру померлий орендував 15 липня. Власник попередив, що днями прийде майстер, аби встановити кондиціонер. Однак потім орендар на зв'язок не виходив та двері не відчиняв. Після цього власник намагався потрапити до квартири, однак із внутрішнього боку дверей були вставлені ключі.

Передісторія: Кучапіна знайшли мертвим 22 липня.

Українська правда

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